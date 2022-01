Addio al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli: il ricordo della politica napoletana e campana

Un grave lutto ha colpito la politica italiana ed internazionale nelle ultime ore. Si è spento, infatti, all'età di 65 anni David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. L'ex giornalista della Rai era ricoverato ad Aviano, in Friuli.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha voluto ricordare la figura di Sassoli ed esprimere il proprio cordoglio a nome della città partenopea: “Ci addolora la scomparsa di David Sassoli. Un presidente di grande valore, un convinto europeista, un uomo al servizio delle istituzioni. Gli siamo profondamente riconoscenti per aver avviato quel processo di integrazione volto a cambiare l’Ue per renderla sempre più capace di dare risposte vere alle preoccupazioni dei cittadini. La sua difesa dei nostri valori fondanti di libertà, dignità e solidarietà guidi sempre il cammino europeo. A nome della città di Napoli, esprimo vicinanza e cordoglio ai suoi familiari”.

"Profondo cordoglio e tanta commozione per la scomparsa di David Sassoli. L’Italia perde un riferimento importante, che ha saputo guidare in maniera autorevole il Parlamento europeo in anni incerti e difficili. È stato un convinto europeista, molto attento al dialogo con le giovani generazioni. Lo ricordiamo anche come un grande professionista dell’informazione, tra i volti più noti del Tg1, sempre libero e autonomo. Le nostre condoglianze alla moglie, ai figli e a tutti i suoi cari", sono invece le parole del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Anche l'ex sindaco di Napoli ed ex parlamentare europeo Luigi de Magistris ha ricordato Sassoli su Twitter: "Sono vicino con il cuore alla famiglia di David Sassoli. Siamo divenuti parlamentari europei insieme nel 2009, con David abbiamo sempre avuto rapporti politici leali e proficui, nonché cordialità e simpatia in quelli umani. Una perdita grave per la politica europea".

Anche il consigliere comunale di Napoli ed ex Presidente della Regione Antonio Bassolino ha voluto salutare per l'ultima volta Sassoli con un post su Facebook: "Un bacio, David Sassoli: che bello il tuo sorriso!".

"Ho conosciuto e stimato David come giornalista e come servitore delle istituzioni europee. Mi addolora questa scomparsa e credo che sia stato un vero presidente per autorevolezza e equilibrio. Ma è anche intervenuto con nettezza nella difesa dei diritti umani e democratici nei mondo. L’ho sempre visto attento anche sui temi della difesa dell’ambiente, del nostro Made in Italy e dell’agroalimentare. Mancherà in Italia e nella Ue. Ciao David”. Questo il saluto al Presidente del Parlamento Europeo di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e ed ex Ministro di Agricoltura e Ambiente.