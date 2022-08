Forza Italia annuncia il ritorno nelle proprie file di Martina D'Alessio, nipote di Gigi

Martina D'alessio 1418 voti alle ultime elezioni comunali di Napoli ha aderito a Forza Italia.

Nipote di Gigi D’Alessio, già consigliere municipale di Forza Italia ma candidata alle ultime comunali in ‘Azzurri per Napoli’, a sostegno di Gaetano Manfredi dice: "C'è un unico partito di centro in Italia e si chiama Forza Italia. Ritorno a casa mia, finalmente con un gruppo di amici con i quali ricostruiremo e valorizzeremo i rapporti con i terrritori, per continuare a dar voce e rappresentare i più deboli. Ritorno a casa mia finalmente con un’unica leadership seria e concreta".

"Martina è una delle migliori espressioni dell'impegno civico. La sua performance elettorale da sola, dimostra quanto sia riconosciuta in città. Forza italia, con il suo ingresso nella direzione cittadina, si rafforza e da voce a territori dove radicherà maggiormente la sua presenza" commenta il coordinatore cittadino di Forza Italia e commissario regionale Fulvio Martusciello. "Esprimo soddisfazione nell’apprendere del ritorno di Martina D’Alessio in Forza Italia. Felice, che ci siano sempre più donne di esperienza politica a nutrire il dibattito politico in città. Sono convinta, che solo attraverso l’esperienza, il confronto e la professionalità, possiamo raggiungere gli obiettivi che meritiamo" aggiunge Iris Savastano, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale.

Una nota di colore: la sorella di Martina è la moglie di Rosario Miraggio, noto cantante neomelodico