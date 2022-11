D'Alema a Napoli scherza sul Pd: “Governare è come fare l'amore, se non si fa mai vengono i brufoli”

Massimo D'Alema tesse le lodi dell'opposizione, anche se, avverte "un partito che sta sempre all'opposizione e' come una persona che non fa mai l'amore. A un certo punto gli vengono i brufoli". Alla presentazione del libro di Goffredo Bettini a Napoli, con Dario Franceschini, l'ex presidente del consiglio ragiona del futuro del Pd. Il partito di Enrico Letta si trova dopo molti anni di governo a rivestire il ruolo di oppositore al governo Meloni. "Puo' essere una buona occasione, un esercizio utile", dice anche se confessa che secondo lui un partito deve puntare alla prova del governo. In ogni caso ora l'opposizione puo' servire ai Democratici in primo luogo "per richiamare i dirigenti a occuparsi del partito e non del governo. E poi a occuparsi di se stessi, incamerare energie, e fare un po' di pulizia", a cominciare dal "conformismo di quelli che vengono da te proprio perche' sei al governo".



In questo senso D'Alema cita una lezione "di sociologia italiana" ricevuta da Francesco Storace, "un fascista, ma simpatico". Correva l'anno 1996 e il centrosinistra era appena arrivato al governo con Romano Prodi. D'Alema e Storace, entrambi sostenitori della prima squadra della Capitale, si incrociarono allo stadio. "Ora ti do l'elenco di quelli che verranno da te, ti abbracceranno e ti diranno con le lacrime agli occhi 'finalmente abbiamo vinto'", disse Storace a D'Alema, a margine di una partita della Roma. E aggiunse: "Sono gli stessi che sono venuti da noi". D'Alema col sorriso spiega di non aver mai dimenticato quella lezione: "L'ho sempre tenuta a mente perche' quando sei all'opposizione vengono meno persone a trovarti". Un concetto che gli ha confermato anche il presidente del Brasile Ignazio da Silva Lula, nel corso di un incontro tra i due. "Quando sono andato a trovarlo in prigione, Lula in persona mi ha detto: 'Io mi ricordero' tutti quelli che sono venuti a Plan alto - al palazzo presidenziale - e anche quelli che sono venuti a trovarmi qui. Ma questi me li ricordero' meglio, perche' sono stati di meno".