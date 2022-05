"Cultura bene comune?", l'appuntamento al Pan

Si chiama "Cultura bene comune?" l'appuntamento previsto per giovedì 12 maggio al Pan, Palazzo delle Arti di Napoli, a partire dalle 16. Un incontro contro le politiche di privatizzazione della cultura, cui parteciperanno tra gli altri la consigliera comunale Alessandra Clemente, la senatrice Paola Nugnes e la deputata Doriana Sarli, oltre alla segretaria di Rifondazione Comunista Elena Coccia.

Ci saranno anche il professor Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, e il magistrato Paolo Maddalena, già vicepresidente della Corte Costituzionale.

"La cultura – sostengono le parlamentari Paola Nugnes (gruppo misto) e Doriana Sarli (ManifestA) – è bene comune e patrimonio collettivo che appartiene al popolo e che non può essere dato ai privati neanche tramite le Fondazioni, che altro non sono che enti privati che gestiscono secondo interessi privati, beni pubblici con soldi pubblici. Fidiamo che a questo appello si uniscano altri pezzi importanti della città, tutti e tutte coloro che come noi vogliono impegnarsi per difendere questo principio costituzionale imprescindibile, affinché l’enorme patrimonio pubblico di Napoli resti patrimonio della città".

Nugnes e Sarli si dichiarano contrarie "a questa logica liberista, anticostituzionale e che ha dimostrato in oltre venti anni di essere fallimentare anche da un punto di vista economico. Gli articoli 113 e 119 della Costituzione – ricordano – ci dicono che i soggetti privati, compresi gli enti, non possono appropriarsi del bene comune. Non è concepibile fare profitti privati sui beni pubblici, coi soldi pubblici. È ora di dire no a questa deriva. Metteremo in atto tutti gli strumenti possibili per contrastare tale modello politico ed economico, fallito".