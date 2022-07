Barbara Preziosi: "mentre alcuni saranno in spiaggia o a fare campagna elettorale, molti dovranno fare i conti con la vita reale"

"Al di là dei giusti ragionamenti sul prezzo che tutti pagheremo per la scellerata decisione di alcuni partititi politici di far cadere il Governo, credo ci sia un tema che dovrebbe essere chiaro a tutti noi campani: il Sud avrà il conto più salato!": Barbara Preziosi, coordinatrice provinciale per Napoli di Italia Viva, commenta così dalla sua pagina Facebook gli eventi delle ultime ore. "Vorrei che fosse chiaro, perché in questi giorni leggo vari post di compiaciuti forzisti, leghisti e Cinque Stelle (o ciò che ne rimane) nei quali si plaude a questa < >>".

Chi in spiaggia, chi a fare i conti con la vita reale

"Cari amici - continua dura la Preziosi - mentre alcuni saranno in spiaggia o a fare campagna elettorale, molti altri dovranno fare i conti con la vita reale. Per chi vive al Sud la vita reale è spesso più amara che altrove. È inevitabile che per noi meridionali l’onda d’urto dell’inflazione sarà più forte e graverà in primis sulle famiglie deboli. Così come saranno i più deboli a cadere sotto i colpi degli aumenti. Gli ultimi dati sulla povertà ci dicono anche che i benefici del reddito di cittadinanza sono ormai stati ampiamente assorbiti dal sistema. In altre parole, la povertà è oggi agli stessi livelli di prima dell’introduzione del reddito di cittadinanza. Ora anche il Pnrr è in bilico e con esso i 20 miliardi per il Sud. Rispetto le idee di tutti, ma ci sono azioni irresponsabili che onestamente non posso né condividere né giustificare".