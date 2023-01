Qatargate, Cozzolino rinuncia ad invocare l'immunità parlamentare

L'europarlamentare napoletano del Pd Andrea Cozzolino, coinvolto nell'inchiesta Qatargate, ha reso noto che “chiederà anche all'assemblea parlamentare cui appartiene di essere sentito per rispondere a tutte le domande e offrire tutte le informazioni e i chiarimenti utili all'accertamento dei fatti”

Così scrivono in una nota gli avvocati di Cozzolino Federico Conte, Dezio Ferraro e Dimitri De Beco, aggiungendo che il politico partenopeo “non intende invocare l'immunità parlamentare per l'attività politica che ha svolto in maniera libera e trasparente, essendo del tutto estraneo ai fatti di reato per cui si procede”.

Gli inquirenti di Bruxelles – secondo i quotidiani belgi Le Soir e Jnach – hanno già fatto richiesta ufficiale perché ad Andrea Cozzolino e Marc Tarabella (altro europarlamentare coinvolto nelle indagini, di nazionalità belga) venga revocata l'immunità parlamentare.