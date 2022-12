De Luca vuole prendere provvedimenti contro i cinesi: “Non so che diavolo di variante hanno in Cina”

"Credo che prenderemo qualche decisione rispetto ai cittadini provenienti dalla Cina. Rischiamo di avere nuovi focolai, quindi dobbiamo tenere gli occhi aperti. In Cina viaggiano ormai su un milione di contagiati al giorno. Dobbiamo fare attenzione, non so che diavolo di variante hanno in Cina".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo ad Avellino a un'iniziativa per accogliere i 100 nuovi assunti dall'azienda regionale di tpl Air Campania.