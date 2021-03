Covid-19, De Luca: "In campo tutte le misure necessarie per porre termine a questo calvario"

"È una giornata di grande dolore per tutti quanti noi, per tutti quelli che hanno seguito in questo anno le vicende del Covid. C'è stato quasi quotidianamente un incontro con la sofferenza, con la solitudine, con l'angoscia delle persone. Sono situazioni e immagini indimenticabili che domandano a ognuno di noi una grande consapevolezza della drammaticità dei problemi". Queste le parole del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella giornata nazionale della memoria per le vittime del Covid-19.

"Esprimiamo il nostro cordoglio alle famiglie delle vittime, nel cui ricordo ribadiamo l'impegno a mettere in campo tutte le misure e le iniziative necessarie per porre termine a questo calvario, ed evitare altre sofferenze e altri lutti", conclude il Governatore campano.