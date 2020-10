De Magistris: "Campania fuori controllo, intervenga il Governo subito"

E' arrivato il momento che il Governo affronti la questione Campania". Luigi de Magistris chiede l'aiuto di Roma di fronte al precipitare non solo dei dati di contagio, ma anche dei rapporti istituzionali tra Regione, Comune e Prefettura. "L'emergenza sanitaria è fuori controllo - afferma il sindaco - A questo si aggiunge, e lo trovo sconcertante, che mentre si teneva un incontro in Prefettura per l'ordinanza in vigore dalle ore 23, abbiamo appreso dai social del presidente De Luca che andiamo verso il lockdown. Un atteggiamento che non permette, neanche alle forze dell'ordine, di poter controllare il territorio. Il tracollo economico e sociale cui andiamo incontro è totale responsabilità del fallimento della gestione regionale".