Covid, De Luca: "Pericolo dalla Cina: è un'ecatombe"

Quando credevamo di essercelo lasciati alle spalle, il Covid-19 torna a bussare alla porta della Campania e dell'Italia. Come per la prima ondata, il pericolo arriva dalla Cina dove i contagi sono alle stelle e si contano 5mila morti al giorno: "E' un'ecatombe - commenta il presidente della Regione Vincenzo De Luca - per questo motivo abbiamo imposto il tampone per chi arriva in aeroporto dalla Cina. Non sappiamo se ci sono nuove varianti, perché questo paese non fornisce dati. Dobbiamo difenderci. Non è necessario andare nel panico perché abbiamo livelli di vaccinazione molto alti e stiamo tenendo bene, ma dobbiamo tenere gli occhi aperti".

Poi, una frecciata al Governo: "Nell'esecutivo ci sono diversi no-vax, a partire dalla premier. Però un conto è fare propaganda per ottenere voti, un conto è guidare un paese. Mi auguro che sappiamo mettere la scienza davanti alla propaganda".