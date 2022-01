Mobilità, Cosenza: "Una nuova linea metro e restyling di cento strade"

I piani del Comune di Napoli per la mobilità. L'assessore al ramo: "Già finanziati i lavori su 44 arterie in tutta la città. La linea 10 è un progetto per il futuro: collegherà il centro alla stazione di Afragola"

Rimettere a nuovo cento strade e pianificare la linea 10 della metropolitana. Progetti in cantiere per rendere traporti e mobilità di Napoli degni della terza città d'Italia. Qualcuno più a breve termine, altri, come quello della nuova metro, che guarda al futuro.

L'assessore comunale ai Trasporti Edoardo Cosenza, ospite della redazione di Napolitoday, dopo aver fatto il punto della situazione sui tempi della Linea 1, passa in rassegna gli altri obiettivi: "Abbiamo già finanziato i lavori di 44 strade e speriamo di arrivare a 100 entro la fine del 2022. Parliamo di lavori in tutte le Municipalità, anche in periferia".

Più ambizioso il progetto di una nuova linea sotterranea: "La Napoli-Bari farà tappa alla stazione di Afragola. Diventa quindi fondamentale collegare quello scalo al centro e lo faremo seguendo il percorso dell'antica Alifana, passando per piazza Carlo III. Ovviamente ci vorranno anni, ma sarà fonamentale mettere le basi oggi".