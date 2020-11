Covid-19, l'appello dell'ex assessore regionale dall'ospedale: "De Luca e de Magistris, basta divisioni"

"Al Sindaco de Magistris e al Presidente De Luca: ci conosciamo bene, spesso parliamo alla radio, ho di entrambi rispetto, e ho un enorme rispetto per il lavoro degli altri, ancor più per i ruoli e le funzioni istituzionali che rappresentate. Napoli è la mia città, la Campania la mia Terra. Vi lancio un appello basta divisioni basta diatribe e battaglia politica e personale. Ve lo chiedo da qua, da sotto questo respiratore artificiale che con grande serenità indosso per combattere il Covid: fermiamoci e facciamo insieme tutto quello che è possibile per salvarci. Con il dialogo e non con la contrapposizione si smuovono le montagne e attraverso le sofferenze e il dolore si fa il cambiamento. Grazie per quello che continuerete a fare di buono per Napoli e la Campania, insieme". Così Corrado Gabriele, ex assessore regionale al Lavoro e attuale conduttore della trasmissione radiofonica Barba&Capelli, che da giorni sta combattendo contro il Coronavirus, ha voluto lanciare, via social, dall'ospedale un appello all'unità indirizzato al Sindaco di Napoli e al Governatore della Campania.