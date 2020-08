"Contagi in linea con le previsioni, no misure drastiche": le parole del capo politico dei 5 Stelle

''I contagi sono più o meno in linea, si prevedeva un aumento della curva ma è comunque limitato, entro limiti sostenibili per cui non sono necessarie misure drastiche'', spiega da Napoli Vito Crimi, viceministro dell'Interno e capo politico del M5s, affrontando il tema dell'aumento dei casi di Covid-19 in Italia. ''La risalita non è alta e devo dire che ci sono dei numeri che sono stati influenzati anche da alcuni tamponi fatti a tappeto nei centri dove sono stati accolti dei migranti e qualche centinaio complessivamente di contagi contabilizzati in quei centri ha fatto cambiare qualche dato. Importante non abbassare la guardia, invito a indossare la mascherina e a mantenere il distanziamento sociale'' .

Stadi

''Bisogna cercare di trovare il giusto equilibrio. Questa è la chiave di tutto e bisogna sentire anche il punto di vista delle tifoserie rispetto a quali potrebbero essere le modalità migliori per poter ripartire in sicurezza'', afferma infinte Vito Crimi, nel corso di un incontro al Maschio Angioino promosso proprio da alcune tifoserie.