“De Magistris sembra gioire per l'aumento dei contagi in Campania”

"Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, sembra gioire dell'aumento dei contagi in Campania". Lo dichiara Antonio Marciano, consigliere regionale campano del Pd e candidato alle prossime regionali nella lista del Partito democratico. "Sparare sentenze che non hanno alcun fondamento scientifico - aggiunge Marciano - può servire ad elemosinare un po' di visibilità, ma di certo non serve a Napoli e ai napoletani che, durante il periodo più difficile dell'emergenza Covid-19, hanno potuto trovare nel governo regionale un riferimento certo e una guida autorevole, capace di gestire con determinazione ed efficacia la fase più drammatica della pandemia.

Le scelte di allora, dalla costruzione dei Covid Center all'individuazione dei laboratori per processare i tamponi, alla scelta di come gestire le fasi del lockdown fino ad arrivare al Piano socio economico con cui non abbiamo lasciato nessuno indietro, sono ancora più giuste guardando a ciò che sta accadendo oggi nel Paese e in Europa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo Marciano, "visti i toni demagogici a cui ci ha ormai abituato, de Magistris sembrerebbe candidato, peccato anche questa volta gli sia mancato il coraggio. Avremmo aggiunto un altro personaggio alla folta schiera dei populisti inconcludenti. Il presidente Vincenzo De Luca resti concentrato ancora nella gestione di questa fase della pandemia e la Regione Campania continui ad assicurare a tutti i campani sicurezza e tranquillità", conclude Marciano.