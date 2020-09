Coronavirus, De Luca: "Rischiavamo ecatombe. Ora guardiamo con fiducia al futuro"

"Nei mesi scorsi abbiamo dato prova di capacità amministrativa nonché di coraggio nel prendere le decisioni. Potevamo avere un'ecatombe per il Coronavirus, invece abbiamo retto. E oggi, con l'apertura dell'Italia e il ritorno del rischio contagio, abbiamo avuto il coraggio di rendere obbligatorio il test sierologico e il tampone a tutti i cittadini campani che tornavano dall'estero e dalla Sardegna. L'ordinanza era del 12 agosto, noi l'unica regione italiana a firmarla. Tutti i positivi asintomatici che stiamo rintracciando oggi con questo screening rappresentano un rischio in meno domani. La gestione dell’emergenza è stata una prova di efficienza del nostro sistema sanitario. Oggi possiamo finalmente avviare - e lo stiamo già facendo - il potenziamento delle nostre strutture perché abbiamo a disposizione quel miliardo e 300 milioni di euro per l'edilizia ospedaliera che per vent'anni ci è stato negato a causa del commissariamento. La Campania era sprofondata nei debiti. Noi in due anni abbiamo risanato i conti e abbiamo condotto la regione fuori dal regime di commissariamento. E oggi guardiamo con fiducia al futuro". E' il post con il quale Vincenzo De Luca aggiorna i campani sull'epidemia da Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.