Conte: "A Napoli non ci sono solo percettori del Reddito di Cittadinanza. E' la capitale del Mediterraneo"

L'ex premier e attuale leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte. è oggi a Napoli per la campagna elettorale. Incalzato dai giornalisti tra le vie del centro storico ha così risposto sul Reddito di Cittadinanza e sul suo rapporto con Napoli: "E' ora di finirla con Napoli che ha solo percettori del Reddito. C'è tanta sofferenza e povertà ma può riguardare chiunque che perde il lavoro. Ho un rapporto speciale con Napoli. E' una città in cui vengo sempre con grande piacere. Vogliamo aiutarla per trovare soluzioni importanti di crescita. Abbiamo costruito il Patto per Napoli per dare un futuro. E' la capitale del Mediterraneo".