Elezioni Comunali 2021, sancita l'alleanza tra M5S e Pd: Conte a Napoli per sostenere Manfredi

L'ex premier e attuale leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, è a Napoli per l'incontro con gli eletti del Movimento e il candidato sindaco Gaetano Manfredi. Con la discesa in campo di Conte Manfredi incassa il sostegno forte del M5S e ottime credenziali, in termini di voti, per poter diventare il nuovo sindaco di Napoli, dopo Luigi de Magistris. Presenti all'hotel Bellini, sede dell'incontro, anche il ministro Luigi Di Maio e il presidente della Camera Roberto Fico. Particolarmente celebrato dai curiosi presenti in via Costantinopoli Giuseppe Conte, a cui sono stati chiesti anche dei selfie.

Proteste disoccupati

Un gruppo di disoccupati del movimento 7 novembre di Napoli è in presidio a piazza Bellini. Obiettivo dei manifestanti è chiedere a tutti i nomi i candidati sindaci un impegno concreto a difesa dei disoccupati. "I futuri sindaci devono prendere posizione sulla nostra vertenza", spiegano i componenti del movimento 7 novembre.