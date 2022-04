Giuseppe Conte di nuovo in Campania: "Siamo con voi per la legalità e contro la camorra"

Ritornato in Campania a distanza di pochissimo tempo dall'ultima visita, Giuseppe Conte ha trascorso l'intero pomeriggio nei luoghi di Don Peppe Diana, massacrato dalla camorra nel giorno del suo onomastico, ormai quasi 30 anni fa (era il 1994), nella Chiesa di San Nicola. Proprio presso la chiesa in cui Don Diana fu ucciso, il leader dei 5Stelle ha incontrato i bambini della scuola San Nicola, che hanno cantato l'inno nazionale per poi liberare palloncini tricolori. Conte è stato quindi tra i piccoli della Polisportiva San Nicola, che porta il nome di don Peppe Diana sulla maglia di gioco.

Per la legalità, contro la camorra

"Siamo con voi per la legalità e contro la camorra - ha detto il leader dei 5Stelle - meritate tutta la nostra attenzione e il nostro impegno. È bello essere dei pini sulla vetta di una montagna ma non è facile essere fiori, come voi, su un terreno dove ci sono anche erbacce. La situazione che vivete non è facile. Siamo al vostro fianco, vogliamo impegnarci con tutta la forza e l'umiltà per voi e per cambiare le cose. Il ricordo e l'esempio di Don Peppe Diana è sempre vivo" ha detto Conte che ha anche deposto un mazzo di fiori sulla tomba di Don Peppe Diana nel cimitero di Casal di Principe.