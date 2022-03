Giuseppe Conte torna a Caivano: "Qui per conoscere meglio i problemi"

Seconda visita in poco più di una settimana a Caivano per l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dopo la mattinata trascorsa a Napoli, dove ha partecipato alla manifestazione nazionale di Libera in occasione della giornata della memoria delle vittime innocenti della criminalità, il leader del Movimento 5 Stelle si è spostato nel comune in provincia di Napoli che aveva già visitato il 12 marzo scorso per portare la sua solidarietà a don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa del Parco Verde all'esterno della quale nella notte precedente era stato fatto esplodere un ordigno.

Stavolta, prima di recarsi alla parrocchia, Conte ha fatto tappa nel centro di Caivano, in piazza Cesare Battisti, dove ha incontrato i cittadini. "Don Maurizio mi ha raccontato le difficoltà di Caivano e avevo promesso che sarei ritornato presto. Siccome sono di parola, oggi sono qui per conoscere meglio i vostri problemi, la vostra realtà purtroppo offuscata dal malaffare. Sono qui per conoscere, imparare, capire e cercare poi di rafforzare la nostra azione, il nostro impegno, politico ma prima ancora civile, sociale, culturale, per cercare una prospettiva".

"E' facile stare a Roma e vivere nei centri dove la mafia è lontana, molto più difficile è vivere quotidianamente a stretto contatto con l'illegalità e il malaffare dilagante. Comprendo le vostre difficoltà assolutamente non paragonabili a quelle che si vivono negli altri posti. Dobbiamo cercare di avere una prospettiva completa, senza promesse ma con tanto impegno", le parole dell'ex premier riportate da Adnkronos.