Regionali, i malumori nel Pd: “Coalizione troppo ampia. Lo avevamo detto”

"La composizione del Consiglio regionale non ci soddisfa". Lo dice il segretario metropolitano del Pd di Napoli Marco Sarracino aprendo la direzione provinciale del partito in corso nell'hotel Ramada. "Sorrido amaro se penso a tutte quelle volte in cui abbiamo provato a porre un argine alla coalizione a dire che forse non c'era bisogno di costruire una coalizione tanto larga, che avremmo potuto lavorare a costruire una coalizione diversa. Dire oggi che ce lo avevamo detto non è un alibi", aggiunge il segretario riferendosi alle tante liste presenti nella compagine che ha sostenuto il governatore Vincenzo De Luca alle ultime elezioni regionali.

"Ora - sottolinea Sarracino - siamo chiamati a sostenere un'azione complessa in un clima complesso. Il nostro sostegno alla giunta fatta è ovvio, c'è la presenza del Pd. Ma proveremo a capire come aumentare in positivo l'interlocuzione tra il partito e la presidenza della Regione". Parlando dei prossimi appuntamenti elettorali, Sarracino precisa che "non ci sarà più una scheda elettorale tanto grande che si fa fatica a vedere il simbolo del Partito democratico".