Il bilancio arriva in Consiglio regionale: seduta a oltranza fino a notte

La manovra di Bilancio 2023/2025 della Regione Campania giunge all'esame del Consiglio regionale. Il presidente Gennaro Oliviero ha convocato l'assemblea legislativa campana per oggi, dalle 12 alle 13, per l'esame della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania (Defrc 2023-2025), Risoluzione; e dalle 18:30 ad oltranza per l'esame del disegno di legge Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2021, della delibera di Giunta sullo schema di Rendiconto Consolidato con il Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2021, della delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2023-2025, dei disegni di legge Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2023 e Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania.