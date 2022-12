Due giorni di consiglio comunale: l'opposizione vuole l'azzeramento dei vertici delle partecipate

Il Consiglio comunale di Napoli si riunirà oggi, 28 dicembre, e domani, 29 dicembre, nella sala consiliare di via Verdi. L'appello è previsto entro le 10, con un unico ordine dei lavori. Quattordici le delibere iscritte all'ordine dei lavori, che prevede anche la discussione di due ordini del giorno, uno a firma dei consiglieri Salvatore Guangi e Iris Savastano sull'azzeramento dei vertici delle partecipate comunali, e uno a firma della presidente Amato e dei presidenti della commissione Cultura Luigi Carbone e Statuto e Regolamenti Sergio D'Angelo sul patto di amicizia con il popolo Saharawi.

Tra le delibere in programma, la 511 relativa all'approvazione del bilancio consolidato del Comune di NAPOLI per l'esercizio 2021, la 503 sull'incremento dell'aliquota dell'addizionale Irpef e la 530 sull'istituzione di un'addizionale comunale sui diritti d'imbarco per i voli in partenza dall'aeroporto di Capodichino.