Consiglio comunale di Napoli, salta la seduta odierna per mancanza del numero legale

La seduta odierna del Consiglio comunale di Napoli, presieduta da Vincenza Amato, non si è svolta per mancanza del numero legale. Diciannove su quaranta i consiglieri presenti all'appello iniziale, numero insufficiente per svolgere i lavori presso l'aula di via Verdi.

Questo l'elenco dei consiglieri presenti: Acampora, Amato, Andreozzi, Bassolino, Carbone, Clemente, Colella, D'Angelo S., Esposito G., Esposito P., Flocco, Fucito, Minopoli, Musto, Palumbo, Rispoli, Sannino, Savarese d'Atri e Vitelli.