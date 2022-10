Consiglio Comunale di Napoli, salta la seduta odierna per mancanza di numero legale

Convocata per le ore 9 con appello entro le ore 10 e presieduta da Enza Amato, la seduta del Consiglio comunale di Napoli prevista per oggi 24 ottobre non si è tenuta per mancanza del numero legale, constatato in 19 presenti in seguito all’appello nominale chiesto dal consigliere Rosario Palumbo (Cambiamo!).

La Conferenza dei capigruppo, riunitasi subito dopo, ha stabilito la riconvocazione della seduta per domani martedì 25 ottobre alle ore 12, con appello entro le ore 13, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino.