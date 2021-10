Cilenti (Napoli libera): "In periferia la vera ricchezza. Ma basta edilizia popolare"

"Puntare sulle aree periferiche non significa costruire nuove case scadenti". Massimo Cilenti rientra nelle istituzioni dopo un periodo di pausa. Ex consigliere municipale e provinciale con il Pd, è stato eletto in Consiglio comunale con la lista Napoli Libera nella coalizione di centro-sinistra. Originario di Ponticelli, è convinto che lo sviluppo della città passi per Napoli Est: "Ci sono gli spazi e le competenze per creare poli produttivi, come accaduto con l'Apple Academy. Penso al recupero delle tante aree abbandonate di proprietà comunale che oggi sono discariche a cielo aperto. A Ponticelli, per esempio, da trent'anni attendiamo la realizzazione dei Piani di riqualificazione urbana".

Periferia è spesso sinonimo di edilizia popolare, una possibilità che Cilenti rigetta: "Abbiamo già creato negli anni '80 ghetti che sono diventati roccaforti della criminalità. Basta con le case popolari. Penso, invece, che si debba incentivare l'insediamento di un'industria leggera e di servizi per il cittadino. Il problema casa esiste, ma credo che il Comune debba optare per il recupero del patrimonio esistente e riprendere il piano di dismissione abbandonato dalla precedente amministrazione".

A differenza di altri esponenti politici non si è sentito offeso dalla distinzione operata nel programma del sindaco Manfredi tra territori di margine e territori di pregio: "Le periferie e il centro hanno esigenze diverse. Se per i quartieri centrali si deve discutere di sviluppo turistico, per le zone Est, Nord e Ovest bisogna ricostruire servizi, come i trasporti, che dieci anni di de Magistris hanno azzerato".

Tutte idee che presuppongono possibilità di spesa e capacità di progettazione, due elementi che al Comune di Napoli mancano: "La situazione del personale è deprimente. Non è solo insufficiente, ma anche anziano e, quindi, inadatto alla digitalizzazione. Il 90 per cento delle sedi comunali è chiuso. Servono persone nuove, capaci di portare la macchina amministrativa nel futuro".

Si dice convinto che il primo cittadino sceglierà una Giunta di altissimo profilo e lo avverte sulle ingerenze che potrebbero arrivare da Roma: "Napoli merita una politica autonoma, che non guardi a logiche nazionali di partito. Non è qui che devono venire a fare i conti. Io credo che sarà così, ma se dovesse andare diversamente sarò il primo a farlo presente in Consiglio".