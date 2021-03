Comune di Napoli, il Consiglio cade ancora sul numero legale: liti e urla in aula

In aula solo una decina di consiglieri. Sindaco e diversi assessori assenti per quasi tutta la seduta. Simeone e Brambilla accusano la maggioranza: "Siete una vergogna, stiamo parlando nel vuoto"

Alla fine, il verbale parlerà di quindici presenti, ma la verità è che la seduta del Consiglio comunale di Napoli del 4 marzo si è svolta per la quasi totalità con soli otto consiglieri e con buona parte della Giunta all'esterno dell'aula. Sarebbe, per questo, più corretto dire che si è svolta affatto. Per un paio d'ore, i pochi presenti hanno declamato i loro interventi nel vuoto della Sala dei Baroni.

Anche il sindaco Luigi de Magistris è rimasto all'esterno per l'intera seduta. Non sono mancate le reazioni stizzite a questo andazzo. Il primo a sbottare è stato Nino Simeone (Gruppo Misto), che ha intrapreso un lungo botta e risposta con il presidente dell'Assise Sandro Fucito. "Vi dovete vergognare di rappresentare questa città" l'accatto del consigliere. I due si sono mandati a quel paese senza mezzi termini (qui il video), prima che Simeone lasciasse l'aula.

Qualche lamentela è arrivata anche dalla risicatissima maggioranza, come testimonianto dall'intervento di Chiara Guida (Sinistra Napoli in Comune a siinistra): "Non convido i modi di Simeone, ma ne comprendo la frustrazione: ho presentato una mozione da due mesi e non sono riuscita ancora a parlarne perché l'aula è costantemente vuota".

Poco dopo è stata la volta di Matteo Brambilla (5 Stelle). Anche'egli ha litigato con Fucito, il quale lo ha accusato di modalità da riunione di condominio. Il grillino ha, quindi, chiesto la verifica del numero legale annunciando di "voler devolvere in beneficenza il gettone di presenza di oggi. Questo Consiglio è una farsa".

Soltanto per l'appello alcuni consiglieri, sindaco compreso, sono rientrati nella sala, raggiungendo il numero di 15 presenti, insufficiente per andare avanti".