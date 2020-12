La lunga notte del Consiglio Comunale di Napoli: tra ordini del giorno, sospensioni e appelli

Una giornata lunghissima, tra polemiche, colpi di scena, sospensioni, ordini del giorno (407 quelli inizialmente presentati) ed appelli. Alla fine, nelle prime ore del mattino, arriva il responso dalla Sala dei Baroni: lo schema di bilancio 2020/2022 e il piano di recupero del disavanzo di amministrazione 2019 viene votato dall'aula del Consiglio Comunale di Napoli con appello nominale e approvato con 19 voti a favore e 18 contrari. La Giunta de Magistris, dunque, si salva sul filo di lana e andrà avanti per portare a termine la consiliatura.

All'1,30 circa l'atmosfera nell'assise cittadina si riscalda. Prende la parola la consigliera Anna Ulleto, del gruppo Misto, che fa un accorato appello ai colleghi: "Basta con le faide. La città è in ginocchio. Dobbiamo fare la lotta contro il Covid, non tra noi. Dobbiamo vergognarci. Io so cosa significa, perchè ci sono passata per il Coronavirus, e non sto ancora bene. De Magistris fra 5 mesi andrà via, ci sono stati tanti modi per mandarlo a casa in questi anni. Perchè proprio oggi? Mettiamoci la faccia e facciamo del bene al popolo. Vogliamo aiutare le persone o distruggerle ancora di più? Se amate la vostra città, passatevi una mano sulla coscienza".

Pochi minuti dopo, poi, l'intervento del consigliere Nino Simeone, che poi abbandonerà successivamente l'aula per motivi di salute: "Io non accetto lezioni da nessuno, soprattutto quando si parla di integrità morale e fisica. Sto vivendo un momento di difficoltà di salute, anche abbastanza pesante. Io sono stanco, sono qui da stamattina. Se avete intenzione di presentare altri emendamenti al bilancio, per arrivare al punto di non ritorno, voi mi portate al camposanto stasera. Decidiamo con la massima coerenza quello che dobbiamo fare. Ognuno si assuma le proprie responsabilità. Io veramente non ce la faccio più, sono in grandi difficoltà. Sapete che quando si tratta di combattere non mi tiro mai indietro, però non ho le forze. Non ce la faccio più. Se dobbiamo fare il mestiere dei consiglieri comunali, se vogliamo approvare o bocciare il bilancio, io sono pronto a farlo, ma se dobbiamo giocare con le carte e le cartuscelle, io non ce la faccio più. Ve lo chiedo come un fatto personale, perchè sapete che ho avuto un problema di salute importante. Sto cercando di dare il mio contributo da questa mattina. Non ho preteso, nè chiesto niente a nessuno".

Intorno alle 2,00, mentre era in discussione l'ordine del giorno 143, è arrivata la proposta sull'ordine dei lavori del consigliere Salvatore Pace (per riflettere anche sugli interventi dei consiglieri Ulleto e Simeone) di sospensione di un'ora, approvata all'unanimità dei presenti.

Dopo circa un'ora all'appello hanno risposto 39 consiglieri e i lavori sono ripresi con l'approvazione di altri ordini del giorno. L'aula è quindi passata all'esame degli emendamenti allo Schema di Bilancio di previsione, a cominciare da quelli di carattere tecnico illustrati dal vicesindaco Panini. Quattro i maxiemendamenti, tutti corredati dai pareri necessari, ha spiegato il numero due della Giunta Comunale, volti a garantire la continuità amministrativa.

Il primo emendamento è stato approvato a maggioranza (contrari Movimento 5 Stelle, PD, Santoro, La Città, Lanzotti, Moretto, Frezza). Il secondo è stato approvato a maggioranza con gli stessi voti contrari. Anche il terzo è stato approvato a maggioranza, con gli stessi contrari ai quali si è aggiunta anche la consigliera Caniglia. Allo stesso modo sono stati approvati il quarto, il quinto e il sesto emendamento. Un ultimo emendamento, nell'ambito delle missioni del Patrimonio, è stato approvato allo stesso modo.

Lo Schema di bilancio 2020/2022, e il piano di recupero del disavanzo di amministrazione 2019 è stato alla fine votato con appello nominale e approvato con 19 voti a favore (de Magistris, Andreozzi, Bismuto, Buono, Capasso, Cecere, Coccia, Colella, Coppeto, De Gregorio, Fucito, Gaudini, Guida, Langella, Pace, Solombrino, Ulleto, Vernetti, Zimbaldi) e 18 contrari (Arienzo, Brambilla, Caniglia, Coppola, Esposito, Frezza, Giova, Lanzotti, Madonna, Matano, Mirra, Moretto, Mundo, Nonno, Quaglietta, Santoro, Sgambati, Venanzoni). Sono usciti dall'aula i consiglieri Guangi e Palmieri.

Dopo aver comunicato all'Aula che le condizioni di salute del consigliere Simeone erano nel frattempo migliorate, il presidente Fucito ha dato la parola al Sindaco Luigi de Magistris, che ha brevemente ringraziato il Consiglio e sollecitato la convocazione del Consiglio stesso per il 14 dicembre per l'approvazione del Bilancio consolidato 2019, proposta accolta all'unanimità dal Consiglio stesso.