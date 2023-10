Malumori in Consiglio comunale, salta la seduta: presenti soltanto in 19

Ancora una volta il Consiglio comunale di Napoli è saltato per mancanza del numero legale. Al momento dell'appello, infatti, erano presenti nell'aula di via Verdi soltanto 19 consiglieri. All'ordine del giorno erano in programma delle delibere di variazione di bilancio.

Duro il commento di Antonio Bassolino su quanto accaduto. "Alle 10 in punto sono in aula per rispondere all'appello e fare il mio dovere verso la città - è il post social dell'ex sindaco - Ma il consiglio comunale è senza numero legale per le vistose assenze dentro la maggioranza e la seduta viene sciolta. Come si vede tante cose non vanno affatto bene, contrariamente a quanto affermato ieri dal sindaco".

In una nota il consigliere comunale Massimo Cilenti ha spiegato invece dal suo canto il motivo della propria assenza: "Ho deciso di abbandonare l'aula facendo in modo che non si aprisse il consiglio per mettere tutti davanti alle proprie responsabilità". Cilenti sottolinea che la sua "permanenza in maggioranza mai in discussione, ma oggi era opportuno dare un segnale". La richiesta è che "l'amministrazione coinvolga maggiormente i consiglieri comunali nei processi di realizzazione dei programmi dell'ente".