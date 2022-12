Consiglio comunale convocato di notte, è polemica: "Dobbiamo venire con pigiama e cuscini?"

Ad Afragola, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, è stato convocato il Consiglio comunale per l'approvazione del bilancio. La scelta ha portato ad una grande polemica. “E’ assurdo tenere un Consiglio comunale nella notte tra il 23 e il 24 dicembre”. A dirlo il consigliere comunale di Afragola, Antonio Iazzetta, commentando la decisione della maggioranza di centrodestra che ha convocato i Consiglieri comunali a mezzanotte e un minuto del 24 dicembre.

“Dopo l’approvazione in Giunta di un Documento di programmazione in cui si leggeva di mare e montagne afragolesi, dopo aver lasciato senza soluzioni tanti problemi, dopo aver dimostrato di non essere in grado di tenere in piedi una Giunta, ora una maggioranza rissosa si riduce all’ultimo giorno utile per approvare il bilancio riequilibrato” continua Iazzetta per il quale “la scelta è dettata dalla paura di perdere il cenone di Natale o di vedere la fine anticipata dell’Amministrazione per l’intervento del Prefetto”.

“Al di là dell’assurdità della convocazione a mezzanotte, una ‘trovata’ del genere porterà anche a spese straordinarie di cui di certo non ha necessità un Comune come Afragola alle prese con le conseguenze della dichiarazione di dissesto voluta da questa stessa maggioranza” ha aggiunto Iazzetta per il quale “una convocazione del genere offende quelle Istituzioni che vanno invece rispettate altrimenti, sarebbe il caso di presentarsi in aula consiliare in pigiama e con i cuscini per denunciare l’assurdità della convocazione a mezzanotte”.