Passaggio di massa alla Lega: 17 consiglieri municipali passano col Carroccio

"La Lega che stiamo costruendo è questa. Fatta di donne e uomini del territorio. Fatta di chi i propri quartieri li vive ogni giorno mettendoci la faccia, l'esperienza e la passione al servizio della città". È quanto ha dichiarato il consigliere regionale della Lega in Campania, Severino Nappi sulla definizione del nuovo coordinamento cittadino del Carroccio a Napoli. Sono state 17 le adesioni ufficializzate dei consiglieri di municipalità entrati nella Lega, con le quali Nappi punta all'obiettivo "primo partito" a Napoli.

Si tratta di: Giovanna Mazzone e Maria Pia Petrosino per la Prima Municipalità che sara' coordinata da Paolo Santanelli; Gaetano Barone e Sergio Ruocco per la Seconda che sarà coordinata da Bona Mustilli; Ciro Esposito e Claudio Capuozzo per la Terza che sarà coordinata da Mario Piscopo; Giuseppe Basile, Andrea Cristiani, Rosario Arino, Pasquale Persico e Giuseppe Lombardi per la Quarta che sarà coordinata da Adelaide Dario; Attilio Borricelli per la Quinta che sarà coordinata da Maurizio Esposito; Vincenzo Sparano, Maria Coppola e Francesco Casella per la Settima che sarà coordinata da Giuseppe Monti; Andrea Ceolini per l'Ottava che sarà coordinata da Umberto Esposito. Ha aderito alla Lega anche il consigliere della Decima municipalità Pasquale Volpe, che sarà coordinata da Antonino Russo. "Siamo già al lavoro su programma e liste per la prossima sfida delle comunali - ha concluso Nappi - che ci vedrà protagonisti e traino dell'intera coalizione di centrodestra".