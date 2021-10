Elezioni Comunali, proclamati i 40 consiglieri comunali: l'elenco completo

La lunga attesa è finita, sono stati proclamati i nuovi 40 consiglieri comunali, dopo il via libera della Corte di Appello. Poche le donne, solo 9. La maggioranza conta 28 eletti. Restano fuori nomi illustri della politica partenopea di questi anni come l’ex vicesindaco Raffaele Del Giudice e gli ex assessori Francesca Menna, Rosaria Galiero, Roberta Gaeta e Marco Gaudini. Quest'ultimo ha pubblicato un lungo post Facebook in cui commenta la mancata elezione per pochi voti: "E' arrivata la proclamazione ufficiale degli eletti. L'esito finale (per il momento) mi vede primo dei non eletti in consiglio comunale per una manciata di voti. Siamo pertanto fuori dall'Istituzione più rappresentativa della città".

Chi sono i 40 consiglieri comunali eletti

Tra gli eletti gli unici a superare le 40 preferenze sono del Pd, Gennaro Acampora con 4380 preferenze e Vincenza Amato con 4197 voti. Seguono per il Pd Salvatore Madonna, Maria Grazia Vitelli, Pasquale Esposito e Aniello Esposito. La lista civica Manfredi è rappresentata da Walter Savarese, Luigi Musto, Fulvio Fucito, Sergio Colella e Gennaro Esposito. Il M5s porta in aula cinque consiglieri: Ciro Borriello, ex assessore, Flavia Sorrentino ex responsabile dello sportello “Difendi la Città”, Salvatore Flocco, Fiorella Saggese e Demetrio Paipais. La lista civica vicina a De Luca ha fatto eleggere Nino Simeone e Massimo Cilenti. Due seggi per la lista “ Azzurri per Napoli” con Annamaria Maisto e Massimo Pepe. In consiglio comunale anche per “Noi Campani per la Città”, Roberto Minopoli e Pasquale Sannino. Presenti anche Sergio D’Angelo, ex assessore uscente e candidato sindaco mancato, della lista Napoli solidale, che elegge anche Rosario Andreozzi. Un seggio per “Adesso Napoli” con Gennaro Rispoli, “Europa verde” con Luigi Carbone, “ Centro democratico” con Carlo Migliaccio e i Moderati con Luigi Grimaldi.

Exploit nel centrodestra per Domenico Brescia di Forza Italia con 3724 voti. Con lui eletti anche Salvatore Guangi e Iris Savastano. Per Fratelli d’Italia entra in consiglio Giorgio Lombardi. Per la lista “ Essere Napoli” Maria Rosaria Borrelli, per “Napoli Capitale” Bianca Maria D’Angelo e per “Cambiamo!”, Rosario Palumbo. Seggi anche per Toti Lange di “ Bassolino per Napoli” e per Claudio Cecere nella lista di “ Alessandra Clemente”.

Faranno parte del consiglio comunale nell'opposizione anche i candidati sindaco Antonio Bassolino, Alessandra Clemente e Catello Maresca.