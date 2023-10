La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la discarica campana. Borrelli: "Fallimento catastrofico"

L'Italia è stata condannata come ha gestito la discarica Lo Uttaro, dal 1994. Si tratta di una discarica in provincia di Caserta al centro delle polemiche ai tempi della crisi rifiuti che colpì regione ed in particolare Napoli. La sentenza della Corte europea dei diritti umani (Cedu) di Strasburgo indica in particolare che l'inquinamento causato dai rifiuti ha avuto un impatto negativo sul benessere personale dei ricorrenti durante la crisi creata dal mal funzionamento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti durante lo stato di emergenza in Campania dal 1994 al 2009 e che tale situazione continua per quanto riguarda la discarica a Lo Uttaro, che a tutt'oggi le autorità italiane non hanno ancora messo in sicurezza o bonificato.

A rivolgersi alla Cedu il 23 giugno del 2010 erano stati 19 abitanti del comune di Caserta e San Nicola La Strada affermando che aprendo la discarica Lo Uttaro e non provvedendo poi alla sua bonifica e al ripristino ambientale, le autorità hanno messo a repentaglio la loro salute e violato il loro diritto a risiedere in un luogo in cui non dovevano subire le conseguenze dell'inquinamento prodotto dalla discarica stessa.

La sentenza evidenzia il mancato completamento degli interventi di messa in sicurezza della discarica.

La precisazione della Regione Campania

Così la giunta regionale attraverso il suo vicepresidente e assessore all'Ambiente Fulvio Bonavitacola: "In proposito va precisato che si tratta di un impianto già ricadente in area Sin (sito di interesse nazionale) per il quale il competente Ministero dell’ambiente ha affidato le funzioni di soggetto attuatore alla società pubblica Sogesid Spa, che ha provveduto alle analisi propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo di bonifica. Di recente, in data 9/8/2023 la Sogesid spa, completata la redazione del progetto che è’ stato revisionato in esito alle richieste formulate nella Conferenza di Servizi del 26 maggio 2021 e nel successivo tavolo tecnico del 14/12/2022, ha richiesto agli uffici regionali di Caserta l’indizione di una Conferenza di servizi per l’acquisizione di tutti i pareri necessari per la definitiva approvazione del progetto. Lo svolgimento della Conferenza è previsto per la data del 22 novembre 2023".

Borrellli: "Un fallimento catastrofico"

“La recente condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti umani per la gestione della discarica di Lo Uttaro è il simbolo tangibile del fallimento catastrofico del nostro Paese nella gestione dell'emergenza rifiuti. Per anni, i residenti di Caserta e San Nicola La Strada sono stati costretti a vivere in un ambiente inquinato: un crimine ambientale e umano che ha lasciato cicatrici profonde nella nostra comunità e nel paesaggio”. Così, in una nota, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che prosegue: “La discarica di Lo Uttaro, un nome che riecheggia come promemoria doloroso della nostra incapacità di proteggere i diritti fondamentali dei cittadini e l'integrità del nostro territorio, è stata un epicentro di sofferenza e negligenza. Dal 1994 al 2009, la crisi della gestione dei rifiuti ha trasformato le strade in discariche a cielo aperto, esponendo i residenti a condizioni insostenibili e pericolose. Oggi, mentre è doveroso riflettere sulla sentenza della Corte di Strasburgo, dobbiamo anche affrontare la realtà cruda e scomoda del fallimento dei vari governi che sono passati senza voltarsi. Hanno permesso che l'indifferenza, la corruzione e la mancanza di responsabilità compromettessero la salute e la sicurezza dei concittadini delle cittadine e devastassero l’ambiente. La sentenza della CEDU non è solo una condanna, è un appello urgente per garantire che i diritti umani e ambientali siano al centro delle nostre politiche e delle nostre azioni”, conclude Borrelli.