Pronto soccorso senza medici, la Regione Campania bandirà un concorso unico regionale

La Regione Campania bandirà un concorso unico regionale per selezionare medici per l'emergenza e provare ad ovviare alla problematica della carenza di personale nei pronto soccorso del territorio. E' quanto annunciato dal governatore campano Vincenzo De Luca.

"Il sistema sanitario pubblico è ormai al collasso. Già oggi, per carenza di personale e responsabilità nazionali, si fa fatica a tenere aperti i pronto soccorso anche nei grandi ospedali. E’ una situazione drammatica. Qualche giorno fa noi abbiamo convocato tutti i medici che avevano partecipato ai concorsi, su altre specialità, diverse da quella dell’emergenza, per cercare di aprire pronto soccorso anche in aree periferiche del territorio, utilizzando medici con specializzazioni equipollenti rispetto a quelle di medicina di urgenza. Abbiamo convocato 221 medici risultati idonei nelle graduatorie, si sono presentati in 15 e alla fine soltanto 2 medici hanno accettato di contrattualizzarsi con l’ospedale Ruggi d’Aragona. Faremo un ultimo tentativo: bandiremo un concorso unico regionale per selezionare medici per l’emergenza/urgenza, cioè per coprire le esigenze dei pronto soccorso. I concorsi fatti dalle singole asl non hanno portato nessun risultato. Medici non ce ne sono", ha spiegato De Luca nel corso della consueta diretta social settimanale.

"Se non si riesce a coprire i turni per i pronto soccorso, come si può lavorare per ridurre le liste d'attesa?"

"Questo problema diventa irrisolvibile se il Governo nazionale non adegua le retribuzioni complessive, per tutto il personale medico-infermieristico e non stabilisce una premialità per chi lavora al pronto soccorso, per il particolare carico di fatica e di stress che comporta questo impegno. Il problema non si risolve se il Governo nazionale non decide di utilizzare anche i giovani medici laureati, che sono impegnati nelle scuole di specializzazione, stabilizzandoli e pagandoli con lo stipendio pieno. Se il Governo nazionale non assume queste decisioni e non apre la facoltà di Medicina, noi avremo davanti la prospettiva del crollo totale della sanità pubblica del nostro Paese. E’ chiaro che se non si riesce a coprire i turni per i pronto soccorso, figuriamoci se riusciamo a lavorare per ridurre le liste d’attesa, per fare gli screening oncologici, per fare le campagne di vaccinazione. Qui non c’è il personale sanitario neanche per chi deve salvarsi la vita", ha aggiunto il presidente della Regione Campania.

Il caso di Boscotrecase

De Luca ha parlato anche del caso di Boscotrecase, dove si susseguono le proteste dei cittadini della zona che chiedono la riapertura del pronto soccorso: "C’è stata una richiesta di alcuni sindaci di riaprire il pronto soccorso a Boscotrecase. L’ospedale è aperto. Il pronto soccorso è stato chiuso a fronte dell’epidemia Covid perché l’ospedale è stato destinato ai pazienti Covid. Dopo la fine della pandemia, ci siamo trovati di fronte al problema del personale. Il pronto soccorso non si è potuto riattivare perché, per normativa nazionale, gli ospedali che sono sede di pronto soccorso, devono garantire la presenza di discipline di medicina interna, di chirurgia generale, anestesia, ortopedia, servizi di supporto alla rete di guardia attiva, servizi di radiologia 24 ore su 24, nonché ulteriori attività di assistenza h 24. Per fare queste prestazioni, che sono indispensabili per aprire un pronto soccorso, non c’è neanche un medico e un infermiere disponibile. Questa è la ragione per la quale alcuni pronto soccorso non vengono aperti, perché non c’è il personale minimo necessario per garantire che chi va al pronto soccorso si salvi la vita e non perda tempo in ospedali nei quali non può ricevere l’assistenza necessaria".