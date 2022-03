Vertenza nazionale balneatori, De Luca: "Tra i pilastri del turismo della nostra regione"

La Regione Campania scende in campo sul tema della riforma delle concessioni balneari. Il presidente Vincenzo De Luca ha voluto nelle ultime ore far sentire la sua voce sull'argomento in una nota ufficiale.

"Seguiamo con grande attenzione la vertenza dei balneatori e le decisioni del Governo sulle gestione delle spiagge, che rappresentano per estensione e qualità dell'offerta, uno dei pilastri del turismo della nostra regione", afferma il governatore campano.

"E' una vertenza di particolare rilevanza, con delicate connessioni in relazione alla legislazione europea prima che italiana. A tutela di tutti i lavoratori va ricercato un punto di equilibrio in grado di garantire il futuro economico e turistico della balneazione", conclude De Luca.