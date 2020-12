De Magistris: "Bilancio approvato fondamentale per la cttà"

A un solo voto dal baratro. Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il bilancio con 19 voti contro diciotto. Lo ha fatto in piena notte, alle quattro, dopo una giornata di tensioni, accordi trasversali messi sul tavolo, saltati e riformulati. Due consiglieri, Simeone e Matano, hanno abbandonato l'aula per un malore. Mai come questa volta è stato vicino il commissariamento della città partenopea. "Sarebbe stato un disastro sociale - è il commento del sindaco Luigi de Magistris - Invece, l'approvazione del Blancio è un importante risultato politico e amministrativo. Voglio ringraziare tutti i consiglieri, anche dell'opposizione, per il senso di responsabilità dimostrato. Valuto scellerato, invece, il tentativo di chi ha cercato di dare una spallata alla città in questo momento drammatico".