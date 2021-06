Comune di Marano di Napoli verso lo scioglimento per camorra

Potrebbe essere presto sciolto per camorra il Comune di Marano di Napoli. La decisione, su proposta del ministero dell'Interno, è stata ratificata dal Consiglio dei Ministri La conferma è arrivata dal componente della commissione nazionale antimafia Andrea Caso.

Comune commissariato

"Ho appena appreso che il Consiglio dei Ministri ha deciso di proporre lo scioglimento del Comune di Marano per infiltrazioni camorristiche. Si tratta del secondo scioglimento a distanza di pochi anni, in una città che vede anche un altro (ormai ex) sindaco sotto inchiesta per un reato grave come quello di concorso esterno in associazione mafiosa. Questa decisione, non di certo felice per la nostra città, era purtroppo già nell'aria e più volte ne avevo parlato, sollecitando anche le autorità competenti a vigilare e agire.

Adesso la nostra comunità deve pensare al futuro e concentrarsi sulla Marano che verrà: occorre valorizzare le forze sane che esistono sul nostro territorio, mettendo una volta per tutte da parte la vecchia politica che ha fallito miseramente.

Io, personalmente, mi farò promotore della rinascita della nostra città all'insegna della legalità e dell'onestà. I cittadini maranesi lo meritano. Marano ha bisogno di ripartire, adesso più che mai", spiega Caso.