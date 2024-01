Comune, 80mila euro di bilancio spostati dalla manutenzione alla "giornata del caffè napoletano"

Una delibera con variazione di bilancio per cui "noi cittadini napoletani spenderemo 80mila euro per valorizzare la cultura del caffè". È la denuncia di Maria Muscarà, consigliera regionale, a proposito dell'iniziativa passata in Consiglio comunale.

"Ma davvero dobbiamo promuovere il caffè napoletano che è conosciuto in tutto il mondo? – si chiede Muscarà – La cosa assurda è che nella delibera approvata è stato ufficializzato a chiare lettere che hanno tolto tale somma al 'Fondo interventi manutentivi urgenti ordinari'".

La delibera, illustrata dall'assessora al Turismo Teresa Armato, ha ottenuto 20 voti favorevoli e un'astensione. Prevede anche l’istituzione della giornata del caffè napoletano.