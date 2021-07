Comunali Napoli, Maresca: “Oggi possibile data elezioni”

"Speriamo di andare presto al voto, di avere certezze in modo da poterci organizzare, anche perché c'è agosto, bisogna organizzare gli uffici , fare tutti gli adempimenti elettorali che sono complicati e numerosi. Oggi speriamo di avere una data". Così Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli del centrodestra, intervenuto a "Omnibus" su La7, sulla data delle elezioni amministrative che ancora non è stata fissata.

"Io ho iniziato un'operazione di ascolto del territorio da qualche mese - ha ricordato Maresca - ed è chiaro che l'incertezza non aiuta. Bisogna andare al voto e consentire ai cittadini di esprimersi per scegliere il governo della città, per iniziare a lavorare, mettere in campo iniziative programmi e strategie. C'è bisogno di una risposta immediata anche a problemi seri".