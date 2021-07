Comunali, D'Alema diviso tra Manfredi e Bassolino: "Per fortuna non voto a Napoli"

"Per fortuna non voto a Napoli". Risponde con una battuta, Massimo D'Alema, alla domanda su chi voterebbe alle prossime comunali a Napoli. "Conosco bene Manfredi, personalità di assoluto rilievo e degno di questa città", ha detto dalla fiera Napoli Città Libro, dove era ospite.

Poi su Bassolino: "Bassolino è un amico ed è una persona straordinaria". Infine sull'allenza Pd-5 Stelle: "Il discorso sui laboratori non mi ha mai entusiasmato. Penso che sia comprensibile e ragionevole una convergenza, anche per avvicinare gli elettori. Penso che, ad ogni modo, in una città come Napoli bisogna garantire un'amministrazione orientata verso il centrosinistra".