Comunali, Centro Democratico contro il PD: "Atteggiamento arrogante"

Giovedi 18 Marzo si è tenuta, convocata dal Segretario dell'Area Metropolitana di Napoli del PD Marco Sarracino, una riunione telematica tra Partiti Politici, liste civiche e soggetti espressione della società civile al fine di discutere sulla situazione politico amministrativa e su alcuni elementi di programma che avrebbero dovuto rappresentare l’impegno della coalizione alle prossime elezioni amministrative.

Alla riunione hanno partecipato anche un rappresentanza del Movimento 5 Stelle e alcuni esponenti della sinistra che non hanno fatto parte della coalizione che alle recenti elezioni regionali, con più del 65% di consenso, ha riconfermato il Presidente De Luca. Il dibattito si è concluso con l'impegno da parte del Segretario di presentare un documento il sabato successivo ed ha informato i presenti che questo documento sarebbe stato oggetto di un incontro nella direzione del Pd per ieri, lunedì 22 marzo.

"Nessuna traccia di quanto concordato"

Questo il commento di Centro Democratico: "Dobbiamo registrare un disimpegno su quanto dichiarato nelle conclusioni della riunione; nel comunicato non si trova traccia di quanto concordato ma soltanto poche scontate affermazioni e altre opinioni espresse che possono valere per gli iscritti e/o membri della direzione del PD, ma non accettabili dagli altri che rappresentano sensibilità diverse.

Noi del Centro Democratico insieme ad altre forze politiche e civiche in cui confluiscono Cattolici Democratici, Popolari, Europeisti, Ambientalisti, laici liberali e repubblicani e riformisti, riteniamo arrogante, nei confronti di chi ha già rappresentato la coalizione nelle recenti elezioni regionali, che sia sottintesa la scelta del vertice della futura Amministrazione Comunale come risultato di un’indicazione romana fatta in sede di segreteria nazionale.

Ancora una volta rivendichiamo con forza un metodo politico improntato sulla collegialità nella scelta del futuro sindaco e sulla partecipazione al governo della città con la rappresentatività espressa dagli elettori. Aspetteremo come concordato a tutta questa settimana. Se nulla di diverso dal comunicato sarà indicato, ci sentiamo liberi di decidere, insieme alle altre forze politiche culturalmente omogenee, a procedere in piena autonomia".