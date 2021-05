Comunali Napoli 2021, Bettini (Pd): "Fico avrebbe un buon successo elettorale"

Goffredo Bettini, esponente del Partito Democratico, in un'intervista rilasciata a "Omnibus" in onda su La7, ha parlato anche della corsa alle Comunali di Napoli e della possibile candidatura a sindaco del Presidente della Camera Roberto Fico.

"Quello di Roberto Fico è un nome importante, popolare. Credo che avrebbe un buon successo elettorale. L'unico rammarico è che forse nei mesi passati si sono perse occasioni per stabilire un rapporto con una grande personalità della sinistra, come Antonio Bassolino. Forse un'interlocuzione negli anni e nei mesi passati con Bassolino, avrebbe creato le condizioni per una complessiva unità delle forze del centrosinistra. Ormai, però, è andata così e il Partito Democratico, insieme ai 5 Stelle, presenterà una sua candidatura", ha spiegato Bettini.

"Sicuramente quella di Fico è molto buona, così come è e sarebbe buona quella di Gaetano Manfredi, un insigne docente universitario, ex rettore della Federico II. Se in pole ci sono Fico e poi Manfredi? Penso di sì", ha concluso l'esponente del Pd.