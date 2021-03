Comunali, Italia Viva chiede "un candidato autorevole per il rilancio di Napoli"

"Ogni accordo in direzione delle prossime amministrative dovrà partire dal perimetro di coalizione chiaro e che tenga presente i nuovi equilibri nazionali, considerando debitamente anche il contributo che ciascuno ha portato straordinaria vittoria del Presidente De Luca". A chiarire la posizione di Italia Viva a Napoli a margine della riunione di colazione organizzata alla Stazione Marittima di Napoli sono i coordinatori Barbara Preziosi, Graziella Pagano, Apostolos Paipais e Ciro Buonajuto.

"Nel proseguire un percorso condiviso - proseguono - ogni anima di questa coalizione dovrà avere pari dignità. Serve inoltre un programma concreto per il rilancio di Napoli, dobbiamo individuare insieme e presto i criteri di scelta per un candidato che unisca le diverse componenti e che possa portare un contributo concreto per il rilancio di Napoli. Italia Viva lavorerà per una soluzione che garantisca forte discontuita con questi 10 anni di mal governo e con un sindaco assente».