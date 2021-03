Comunali Napoli, Pd: “Settimana decisiva per decidere la coalizione”

"Questa settimana il Pd chiederà un incontro alle forze della coalizione con le quali intendiamo presentarci alle prossime elezioni amministrative. E nostra intenzione allargare il confronto e la partecipazione a chi vuole scrivere una nuova storia per Napoli. Immaginiamo uno schema largo e unitario, dalle forze della sinistra radicale al mondo del cattolicesimo popolare con il quale abbiamo rafforzato le interlocuzioni nelle ultime settimane".

Lo dichiara Pasquale Esposito, responsabile enti locali del Pd di Napoli. "Il Pd - aggiunge Esposito - ha lavorato ad un programma che ha visto il protagonismo di tante forze della società napoletana oltre che dei nostri iscritti. Le polemiche non ci interessano, se il segretario dei Moderati pensa che alle prossime elezioni si possa fare a meno del primo partito della città e della forza architrave della coalizione, minacciando in continuazione una propria candidatura autonoma, non possiamo che prenderne atto e andare avanti senza il suo contributo", conclude Esposito.