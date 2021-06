Comunali Napoli 2021, Martusciello: "Candidati presidenti per le Municipalità dovranno essere senza macchia"

L'eurodeputato Fulvio Martusciello, elemento di spicco di Forza Italia e coordinatore cittadino del partito fondato da Silvio Berlusconi, ha parlato delle prossime Elezioni Comunali di Napoli, soffermandosi in particolare sui nomi circolati per le candidatura alle presidenze di Municipalità in quota centrodestra.

"Il centrodestra si incontrerà a breve per definire i criteri con cui proporre i candidati presidenti che dovranno essere non trasformisti e senza macchia. Per questa ragione dal Vomero a Pianura, per passare a San Lorenzo-Vicaria, smentiamo ogni chiusura su nominativi che vanno sui giornali solo perché hanno nel loro pedigree una foto con Maresca", spiega Martusciello.