Comunali Napoli, Borrelli: “Non farò il Pierino candidato”

“Avevamo chiesto le primarie, non ce le hanno date. Avevamo chiesto che il nome fosse concordato su un tavolo napoletano, invece il tavolo napoletano era una barzelletta. Stiamo facendo un ragionamento con i cittadini. Io non mi candido da solo, non sono interessato a una candidatura di testimonianza o a fare il 'Pierino candidato a sindaco' senza i cittadini che ci mettano la faccia” lo ha detto Francesco Emilio Borrelli in diretta a Tele Club Italia (canale 98).

Il consigliere regionale di Europa Verde ospite del format di attualità e approfondimento politico “Campani Oggi” - in onda dal lunedì al venerdì alle 13 e alle 18:30 - non ha del tutto escluso la sua possibilità di candidarsi, ma ha rimarcato le distanze dall’attuale quadro di candidati. “Pur non essendo anziano - ha dichiarato - appartengo a una cultura politica che è distante dai metodi recenti. Ho visto autocandidature, investiture, candidature da Roma, io sono per altro”.

Critico il suo commento anche nei confronti del cdx e dei toni che sta assumendo la campagna elettorale: “Conoscevo un altro Maresca e mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Non mi è piaciuta la polemica calcistica. non vorrei che la battaglia elettorale si trasformasse in gossip. Se i tifosi del calcio Napoli amassero la città un ventesimo di quanto amano la loro squadra del cuore, io non avrei motivo per fare politica. Pensiamo meno al calcio, pensiamo più a Napoli”.

Riguardo le scelte di Europa Verde per le prossime amministrative a Napoli, Borrelli ha poi chiarito: “Faccio parte di un partito che a Napoli alle regionali ha preso il 4,5%. Abbiamo già le liste pronte. Stiamo decidendo con i candidati, ma anticipo che non candideremo nessun consigliere uscente. Candidiamo pochissimi consiglieri municipali uscenti. il motivo è semplice: abbiamo visto che hanno prodotto poco. Chiedo ai cittadini di fare una valutazione su questi aspetti”.