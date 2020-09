Comunali 2021, Bertinotti: “Bassolino può essere antidoto per Napoli”

"Il ritorno al classico con Bassolino può essere un antidoto per Napoli”. Lo ha detto Fausto Bertinotti in un’intervista rilasciata alla trasmissione Barba&Capelli su Radio Crc.

L’ex presidente della Camera ed ex segretario di Rifondazione Comunista ha parlato dell'ex Governatore della Campania: "Antonio è un caro amico e mi guardo bene da suggerire qualcosa perché non sono portatore di grandi vittorie. È necessaria però la ricostruzione non ai fini elettorali ma a quelli della società, fondamentale è una nuova fondazione della politica".

Sul risultato delle Elezioni Regionali, soprattutto in Campania, Bertinotti ritiene che non si possano avere lenti novecentesche per leggere ciò che sta avvenendo nella politica italiana: "Con queste elezioni è scomparso il discrimine tra destra e sinistra o più banalmente tra centrodestra e centrosinistra. Sta emergendo una nuova forma di democrazia rappresentativa in cui i governatori diventano il centro motore della contesa politica e le forze sono ridotte a una sorta di supplemento. Il capo del Governo attrae a sé schieramenti diversi come una calamita. Lo ha detto chiaramente De Luca: non è una vittoria della sinistra ma del popolo. Siamo di fronte a una riforma del sistema politico italiano dove diventa prevalente il conflitto su chi deve governare e che si appella a una nozione di popolo molto diversa dal ‘900. Si tratta di una rivoluzione passiva che cambia la forma della democrazia".