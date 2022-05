Municipalità, il Tar ha deciso: niente commissario. Palla di nuovo alla maggioranza

È già finita, in realtà prima ancora d'iniziare, l'avventura dell'avvocato Francesca Conte come commissario ad acta per lo stallo nelle Municipalità partenopee. Alla sua nomina da parte del difensore civico regionale Giuseppe Fortunato, datata 26 aprile, si era infatti opposto il Comune di Napoli al tribunale regionale della Campania, che dopo una prima sospensiva ha oggi definitivamente cassato il provvedimento.

Il perché della bocciatura

Il tribunale sottolinea soprattutto che non può il difensore civico sopperire a questo tipo di mancanza, tra le varie ragioni anche perché "la nomina degli assessori delle municipalità, lungi dal presentare carattere tecnico, è atto connotato da natura ampiamente fiduciaria ed è ispirata da valutazioni di tipo discrezionale e che,sulla base delle considerazioni precedenti, un potere siffatto non parrebbe poter essere oggetto di surroga da parte del Difensore Civico Regionale".

Le motivazioni complete saranno rese note il prossimo ottobre.

La situazione

Si torna quindi al punto di partenza, o meglio dove eravamo rimasti, ovvero con Manfredi che ha inviato una mail alle forze politiche che compongono la sua maggioranza con tanto di quote - tra assessori e vicepresidenti - che spetterebbero a ciascuna di esse. Una mossa che vede il sindaco spingere i partiti verso la risoluzione del problema, stimoli fin qui non recepiti da Pd e M5s in primis.