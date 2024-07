Campi Flegrei, Soccodato nominato commissario di governo per l'attuazione degli interventi pubblici

Fulvio Maria Soccodato è il nuovo commissario straordinario di governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha firmato nella giornata di mercoledì il Dpcm di nomina, su proposta del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci.

Come previsto dal decreto-legge 2 luglio 2024 n. 91, il commissario avrà il compito di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella cosiddetta "zona di intervento" e la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari inclusi nella ricognizione operata con delibera della Giunta della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024.

La scheda di Soccodato

Ingegnere romano, 56 anni, Soccodato è un manager di lunga esperienza nel settore delle infrastrutture e delle costruzioni pubbliche. Dal 2003 ha ricoperto diversi ruoli in Anas e ha coordinato negli anni diversi programmi emergenziali di ripristino di viabilità. Tra questi, dal 2016 è soggetto attuatore per il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero delle Infrastrutture del programma di ripristino della viabilità statale, provinciale e comunale danneggiata dal terremoto del 2016 nel centro Italia. E’, inoltre, commissario straordinario del governo per la ricostruzione del viadotto di Albiano Magra ad Aulla. Ed è sub-commissario straordinario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici susseguitisi dall’agosto 2016, coordinando la ricostruzione pubblica e privata dei centri storici maggiormente danneggiati e la realizzazione con procedure accelerate di ospedali, scuole, chiese ed edifici pubblici.

Manzoni (sindaco di Pozzuoli): "Qui troverà la disponibilità dell'intera amministrazione"

"Buon lavoro da parte mia e dell’intera amministrazione comunale all’ing. Fulvio Maria Soccodato, nominato commissario straordinario di governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei. Avrà il compito di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella cosiddetta 'zona di intervento' e la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari. A Pozzuoli troverà la disponibilità dell’intera amministrazione, al fine di procedere speditamente alla risoluzione delle problematiche dei cittadini". Così il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni ha accolto la nomina di Soccodato.