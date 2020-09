Covid-19, elezioni e referendum: come vota chi si trova in quarantena o isolamento volontario

''Sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza'' in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del prossimo 20 e 21 settembre. È quanto fa sapere, a proposito degli elettori che sono in quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19, il Comune di Torre del Greco.

''A tal fine - è scritto nell'avviso a firma del dirigente incaricato dell'ente Luisa Sorrentino - tra il 10 e 15 settembre (cioè tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione) l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto la seguente documentazione: dichiarazione redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio (disponibile sul sito del Comune), in cui attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso; certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre, che attesti l'esistenza delle condizioni previste dallo specifico decreto legge; copia di un documento di identità e della tessera sanitaria''. La richiesta potrà pervenire con modalità anche telematiche agli indirizzi elettorale.torredelgreco@asmepec.it e elettorale@comune.torredelgreco.na.it. ''Il voto degli elettori ammessi al voto domiciliare - fanno sapere dal Comune di Torre del Greco - sarà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle 7 alle 23 della domenica e dalle 7 alle 15 del lunedì".