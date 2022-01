Tornano i clochard nella Galleria Umberto, Maurino: "Disumano sospendere i pasti. Non c'è decoro senza accoglienza"

"Non c'è decoro senza accoglienza. Rosso Ambientalista esprime solidarietà e vicinanza a tutti i volontari, che da anni sono impegnati nell'accoglienza e nel supporto fisico e morale dei più bisognosi e dei senza fissa dimora. L'appello dell'assessore alle politichesociali del Comune di Napoli, rivolto alle associazioni, con la richiesta di sospendere la distribuzione pasti ai senza tetto sotto la Galleria Umberto I è irricevibile, oltre ad essere fuori luogo e disumano. Considerando, inoltre, che siamo in pieno inverno, e all'operazione di sgombero svolta non è seguita alcuna soluzione dignitosa", spiega a NapoliToday Arnaldo Maurino del Movimento rosso ambientalista sul ritorno dei senza tetto in Galleria.

Con l'intervento in Galleria Umberto di giovedì scorso si era provveduto allo sgombero dei clochard presenti in Galleria, senza dare loro immediate soluzioni alternative. "I clochard che attualmente occupano la struttura saranno dislocati in altre strutture entro tre settimane - ha spiegato Borrelli - questo è la prima fase delle orazioni il cui scopo è restituire dignità e decoro ad un luogo simbolo della città. L’emergenza clochard è stata finora gestita in maniera errata permettendo che si creassero dei veri e propri accampamenti che hanno portato degrado e condizioni di vita poco consone a delle persone. È stata recuperata e smaltita una gran quantità di rifiuti, accumulati per gran parte soprattutto proprio dai senzatetto. Ora finalmente si comincia a cambiare direzione".